Mort d'Anne Heche : l'actrice est décédée à 53 ans après son terrible accident de voiture

Anne Heche est décédée après son grave accident

Le monde du cinéma est de nouveau en deuil, quelques jours après l'annonce du décès d'Olivia Newton John. Ce vendredi 12 août 2022, la famille d'Anne Heche a annoncé que l'actrice est morte des suites de ses blessures dans un grave accident. Elle avait seulement 53 ans. "Aujourd'hui, nous avons perdu une brillante lumière, une âme gentille et pleine de joie, une mère aimante et une amie loyale. Anne nous manquera terriblement mais elle vivra à travers ses magnifiques fils, ses rôles magnifiques et sa passion." peut-on lire dans un communiqué. La famille a par ailleurs précisé que l'actrice est légalement morte mais que son coeur bat toujours puisqu'elle souhaitait faire don de ses organes.

Cette nouvelle, bien que triste, n'est malheureusement pas surprenante. Plus tôt dans la journée, son agent avait annoncé que l'actrice avait été prononcée en état de mort cérébrale après un terrible accident. Le 5 août, alors qu'elle était supposément sous l'emprise de drogue, Anne Heche a été victime d'un grave accident de voiture : son véhicule s'est encastré dans une maison avant de prendre feu. La star avait immédiatement été transportée à l'hôpital de West Hills et avait été admise dans un centre spécialisé pour les grands brûlés.

Si, au départ, ses proches se voulaient rassurants sur son état de santé, son agent avait ensuite confié qu'Anne Heche était dans le coma avant, en fin de semaine, de dévoiler qu'elle "ne devrait pas survivre". "Cela a toujours été son choix de donner ses organes et elle est actuellement gardée en vie afin de déterminer si certains d'entre eux sont viables." avait précisé sa famille.

De star de soap aux séries

Née en mai 1969 dans l'Ohio, Anne Heche avait commencé sa carrière à la fin des années 80 dans le soap-opera Another World qui lui avait valu un Daytime Emmy Award de la meilleur jeune actrice en 1991. Après avoir tenu de petits rôles à la télévision, elle s'était plus largement fait connaître en 1997 dans le film Donnie Brasco où elle incarnait l'épouse du personnage joué par Johnny Depp. Anne Heche a également joué dans Souviens toi... l'été dernier ; 6 jours, 7 nuits ; ainsi que dans les séries Hung ; The Brave ; All Rise et Chicago PD. Son dernier film, Supercell avec Alec Baldwin, n'est pas encore sorti au cinéma.

Ancienne compagne d'Ellen DeGeneres, Anne Heche était maman de deux garçons : Homer (20 ans), né de sa relation avec un cameraman et Atlas (13 ans), né de son histoire d'amour avec l'acteur James Tupper (Revenge).