Mixte : une saison 2 en préparation ? Les acteurs se confient sur la suite

Amazon Prime Vidéo passe à la vitesse supérieure côté productions françaises (découvrez la liste des séries en préparation). Après le film Je te veux moi non plus avec Inès Reg et le jeu LOL : qui rit, sort qui aura une saison 2, la plateforme a dévoilé le 14 juin les premiers épisodes de la série Mixte, nouvelle création de Marie Roussin (Les Bracelets rouges). Les 4 derniers inédits ont été mis en ligne le 21 juin dernier et, si vous les avez terminés, vous vous demandez peut-être si Mixte peut avoir une saison 2. La réponse est oui, même si Amazon Prime Vidéo France n'a pas encore confirmé la suite.

Une suite possible selon les acteurs

Afin d'évoquer la série et son futur, une partie du casting de Mixte était présente il y a quelques jours au Festival de télévision de Monte Carlo. L'occasion pour nos confrères d'Allociné de les interroger sur une possible saison 2. Baptiste Masseline qui joue Jean-Pierre a ainsi confié que "on peut potentiellement s'attendre à une saison 2" de la série. De son côté, Pierre Deladonchamps qui incarne le surgé Paul Bellanger a confié à Première qu'il était partant pour une suite. "Il y a de belles promesses sur les personnages de cette série." a-t-il déclaré.

Une intrigue... jusqu'en 1968 ?

Il faut dire que la série peut s'appuyer sur ses nombreux personnages pour une suite. D'autant plus que la créatrice Marie Roussin aurait déjà des idées pour mener la série jusqu'en 1968 (l'action de la saison 1 débute en 1963). "Il y a une ligne artistique qui est proposée d'emmener ces personnages jusqu'à mai 68, avec tout ce que ça amène d'hyper intéressant" a expliqué Gaspard Meier-Chaurand (Laubac) à Allociné. "L'idée est de montrer comment cette génération va se révolter contre ça" ajoute Lula-Cotton Frapier qui joue Annick. On croise les doigts pour voir ça !