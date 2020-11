Milla Jasmine trompée par Taylor Chiche ? Pauline (Love Island) confirme et balance

Après sa rupture officielle avec Mujdat dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5, Milla Jasmine a commencé une nouvelle love story avec Taylor Chiche, un entrepreneur proche de stars comme Nina Dobrev, Jamie Foxx ou encore Chris Brown. Sauf que cette nouvelle love story s'est rapidement terminée... Pour quelle raison ? Tout simplement parce que Taylor Chiche aurait trompé Milla et pas avec n'importe qui, avec la meilleure amie d'Angèle Salentino, Pauline, vue aussi dans Love Island.

"Je suis la fille avec qui ton mec t'a trompée"

C'est en tout cas ce que la pote de Manon Marsault a laissé entendre sur Instagram : "Je ne le crois pas car la fille a trop de preuves. Pour savoir tout ça, elle ne pouvait être qu'avec lui, même si elle cherchait le buzz. Que ce soit elle ou Angèle, j'ai trouvé leur comportement minable !" Aujourd'hui, c'est au tour de Pauline de donner sa version.

Dans une interview avec Sam Zirah, elle avoue avoir eu une aventure, purement "sexuelle", avec Taylor Chiche, mais confie qu'elle n'était pas au courant de son couple avec Milla Jasmine : "Oui je suis la fille avec qui ton mec t'a trompée, mais ça n'empêche que ce n'est pas moi le problème. Le problème c'est ton mec (...) Et moi, je n'étais pas forcément au courant qu'il était avec elle."

Taylor Chiche infidèle à Milla Jasmine ? Pauline balance

L'ex-candidate de Love Island explique ensuite comment elle a rencontré l'entrepreneur et comment tout a commencé entre eux : "Je l'ai rencontré cet été, par les réseaux sociaux. Il m'a contactée, on s'est vaguement dragouillé. Il n'y avait presque pas de drague. Après, je pense que lui comme moi, on savait que si on se rencontrait, il se passerait quelque chose. On a commencé par un resto avec ses potes et après, on est allé chez lui. On a eu des relations intimes. (...) C'était que sexuel. Je ne saurai même pas dire ce qu'il fait de sa vie, on n'avait pas de conversation."

Pauline ajoute : "J'aurais bien aimé savoir s'il était avec elle ou pas. J'ai des potes qui m'ont dit 'trop marrant, le mec avec qui t'a couché cet été, il sortirait avec Milla'. Je n'imaginais pas qu'il puisse sortir avec une meuf vu comment il était avec moi, impossible ! Et puis, il m'a relancée, mais je ne pensais pas que ça pouvait être le cas (...) Comment j'aurai pu savoir. Même quand j'étais chez lui et que je lui demandais s'il sortait avec elle, il rigolait et on passait à autre chose. Il ne voulait même pas me répondre à ça."