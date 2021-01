Miguel Herran (La Casa de Papel) isolé et à bout à cause du Covid-19 : "ça me détruit"

Miguel Herran isolé à cause du Covid-19

Ce n'est pas parce que l'on est un acteur à succès que l'on ne souffre pas des mêmes choses que le reste du monde. Alors que l'épidémie de Covid-19 est toujours aussi intense, Miguel Herran - l'interprète de Rio dans La Casa de Papel, a récemment confessé souffrir lui aussi des conséquences de ce virus.

Il y a quelques jours, le comédien a en effet été considéré comme cas contact avec une personne touchée par la Covid. De fait, il n'a pas eu d'autre choix que de suivre une quarantaine afin de s'assurer qu'il n'avait lui-même pas été infecté et protéger toutes les personnes qui pourraient le côtoyer. Or, à en croire son dernier post sur Instagram, cet isolement serait difficile à supporter au quotidien.

Le comédien craque

Selon lui, 6 jours auraient "suffit à [le] détruire" mentalement. Loin de ses proches, incapable de faire quoi que ce soit pour passer le temps hors de chez lui, il en serait arrivé à un point où son état serait destructeur, "Je ne veux plus parler, ni même manger. Tout s'est arrêté à l'un des moments les plus constructifs pour moi et ça en devient destructeur. Je m'en veux".

Difficile de comprendre ce qu'il entend réellement par là, mais la finalité reste la même : il est à bout. On peut le découvrir sur les photos qui accompagnent son message, il "ne contrôle rien du tout" et peut donc parfois être sujet à de petites crises de larmes. Et même s'il affirme à la fin de son post, "Je vais bien, je voulais juste vous partager mon état d'esprit", ses fans sont logiquement inquiets devant l'état du comédien et passent donc leur temps à lui envoyer un maximum de soutien.