Miguel Herran (La Casa de Papel) lassé de la célébrité : "L'argent ne m'a pas rendu heureux"

Miguel Herran se confie sur la célébrité

Grâce aux séries La Casa de Papel et Elite sur Netflix, Miguel Herran est rapidement devenu célèbre dans le monde entier. Mais la notoriété, cela le stresse. Alors que les premières images de la saison 5 de La Casa de Papel ont été dévoilées, l'acteur espagnol dénonce les problèmes liés à la célébrité dans ses stories Instagram. Récemment, il a ainsi filmé un paparazzi qui le suivait partout. Une façon de montrer qu'il ne peut plus rien faire normalement sans être poursuivi. Et avant cela, l'interprète de Rio avait posté une vidéo dans laquelle il pleurait. Des images qui avaient beaucoup inquiété ses fans. Interviewé par El Pais, il a expliqué : "Je voulais montrer que lorsque personne ne me voit, j'ai mes problèmes".

Miguel Herran a aussi précisé que les gens ont une mauvaise image de lui depuis qu'il est connu. Les fans pensent qu'il ne serait qu'un Don Juan sans problèmes dans la vie, ce qu'il dément. "J'ai remarqué que les gens pensent que ma vie tourne autour de mon pénis" a-t-il déploré, "que j'ai couché avec Ester Exposito et Ursula Corberó, et que je ne peux pas me plaindre". Mais Esther Exposito et Ursula Corberó ne sont que ses partenaires de jeu et ses amies dans la vraie vie.

"L'argent ne m'a pas rendu heureux"

Quant à l'argent qu'il gagne pour ses rôles dans La Casa de Papel et Elite, là encore cela n'a pas forcément changé sa vie en bien. "L'argent ne m'a pas rendu heureux, il m'a enlevé beaucoup de bonheur et m'a donné plus de soucis que lorsque je n'en avais pas" a ainsi avoué Miguel Herran. "Cela m'a rendu plus ambitieux. L'argent m'a rendu sale en tant que personne" a-t-il même lâché, "Je n'y attache pas d'importance. Dans le reste, je suis le même ou pire".

Celui qui semblait avoir trouvé l'amour en 2019 a aussi révélé gagner sa vie grâce à des posts Instagram comme un influenceur : "Je prends de l'argent à Instagram, évidemment, parce que vous êtes fous si vous n'en profitez pas". "En ce moment, la télévision aux heures de grande écoute a moins de téléspectateurs que l'Instagram d'Ester Expósito" a-t-il même déclaré, et "Netflix nous a donné deux iPhones et deux appareils photo pour créer du contenu pendant le tournage d'Elite".