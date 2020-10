Mask Singer 2 : quelle célébrité est le robot ? Les indices sur son identité

Les indices sur le robot

Tout d'abord, il s'agit d'un chanteur professionnel, comme il l'a confirmé auprès des enquêteurs. Ce n'est donc pas Kamel Ouali ou Denis Brogniart, comme le pensent Anggun et Alessandra Sublet.

Deuxième indice : il a croisé Pascal Obispo ou Lara Fabian... dans The Voice ? On aperçoit en effet un "V" (celui de The Voice ou de la victoire ?) à la fin de la vidéo. "C'est fou de se retrouver dans la peau d'un robot, moi qui ne mise que sur l'humain. En parlant d'humains, j'ai eu la chance de croiser quelques artistes tels que Pascal Obispo ou Lara Fabian. Mes anges gardien n'ont pas eu que moi sur la route du succès. Des centaines d'autres talents leur doivent leurs carrières. Je pense que grâce à eux j'ai réalisé mon rêve merveilleux." Rappelons qu'Abi a gagné la saison 9 de The Voice, en juin dernier, alors qu'il faisait partie de l'équipe de Pascal Obispo, coach aux côtés de Lara Fabian, Marc Lavoine et Amel Bent.