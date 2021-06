Marwa Loud bientôt dans Pékin Express avec Jazz ? "Je lui ai proposé de le faire" (Interview)

Jazz et Marwa Loud dans Pékin Express ?

Après la victoire de Christophe et Claire dans Pékin Express 2021 (ou Pékin Express : La Route des 3 continents), le casting de la nouvelle saison est ouvert ! Alors non, vous n'y retrouverez pas Cécile et Anissa de Mariés au premier regard 2021. L'ex-femme d'Alain a démenti leur participation à l'émission de M6. En revanche, Marwa Loud, elle, ne serait pas contre à l'idée de tenter l'aventure Pékin Express : "J'ai proposé à Jazz de le faire avec moi parce que j'ai trop envie de le faire", confie la chanteuse en interview avec PRBK.

Jazz, de la JLC Family, et l'interprète de Allez les gros n'ont pas encore passé le cap de l'inscription, mais si cela devait arriver un jour, "je sais que je ne tiendrai pas", nous avoue Marwa Loud : "Impossible de vivre avec 1 roupie ou 2 roupie par jour, je ne sais plus trop ce que c'est. Et en plus, dormir chez l'habitant, franchement, je ne peux pas. J'ai trop besoin de mon petit confort. En plus, je suis maniaco-dépressive. Ce n'est pas possible, mais même une journée, je m'amuserai trop." Il n'est pas encore trop tard pour que les deux potes tentent leur chance !

"Eva, c'est comme ma petite soeur"

Marwa Loud est donc très proche de Jazz, mais aussi de sa petite soeur Eva (anciennement Eva Queen). Les deux chanteuses ont d'ailleurs enregistré un feat assez efficace, Allo : "La première fois que je lui ai envoyé un message, c'est quand elle a sorti son premier titre Mood, que j'ai kiffé. Je voulais la produire. Je lui ai dit : 'T'es déjà produite ? T'es déjà signée ? Elle m'a répondu : 'Ouais'. J'étais grave déçue. C'est comme ma petite soeur, elle est trop chou, elle est trop belle en plus. J'aime trop." Trop d'amour 😍

