Marwa Loud feat. Naza : ils répondent aux critiques dans le clip "Allez les gros"

Marwa Loud parle du jugement des autres sur son poids

Dans son morceau My Life, Marwa Loud évoquait sa vie de star pas si facile que ça tous les jours. Cette fois-ci, la chanteuse a dévoilé le clip de Allez les gros, un titre en featuring avec Naza, dans lequel ils parlent tous les deux de leur surpoids. Oui ils ont des formes mais ils ne veulent pas changer pour rentrer dans les diktats de la beauté érigés par la société. Les deux stars de la musique se sentent bien dans leurs corps et ont imaginé un hymne à la fois touchant et drôle.

Marwa Loud avait d'ailleurs expliqué en interview pour PRBK : "Des commentaires peuvent me vexer, mais je m'en tape. Je sais que ça va durer cinq minutes parce que c'était vraiment vilain mais ça passe, donc je m'en tape (...) C'est beaucoup porté sur le poids, donc ça vexe. Si j'avais voulu j'aurais perdu du poids, c'est pas très compliqué. Si demain je veux maigrir, je vais maigrir mais je n'en ai pas envie donc je m'en tape".

Dans le clip, elle répond donc aux critiques sur sa silhouette. Dans les paroles de Allez les gros, la frenchy chante dans les couplets : "Vos commentaires me chagrinent donc je fais plus de story" ou encore "Eh, ça critique sur Insta, la baleine est gangsta, bah ouais". Touchée par les commentaires négatifs des internautes sur son physique, l'artiste souligne même dans le pré-refrain ce que des haters ont pu lui écrire : "Oh merde, elle est moche, en plus, elle est grosse".

"Allez les gros !"

Des paroles émouvantes donc, qui sont aussi pleines de joie. Comme l'air qui est enjoué et le clip qui est très drôle. "Allez les gros, allez les gros, eh / Allez les gros, allez les gros, allez les gros, eh / Allez les gros" scandent Marwa Loud et Naza dans le refrain : "Mes poignées d'amour, ouais, c'est pour toi, mon amour, ouais / C'est pour toi, mon amour". En bas, un bandeau défile même en indiquant avec humour que "pour votre santé, évitez de grignoter plus d'un kebab entre les repas".

Celle qui avait lancé sa web-série à la Kim Kardashian sur YouTube et son acolyte ne veulent donc pas ressembler aux mannequins des magazines, ils s'aiment comme ils sont et lancent ainsi un beau message d'acceptation de soi avec ce morceau. Après deux albums ("LOUD" et "My Life") qui ont bien marché, Marwa Loud s'impose comme une belle représentation de body positivisme pour les femmes (et les hommes) qui la suivent.