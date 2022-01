María Pedraza recasée après Jaime Lorente : elle a emménagé avec son chéri acteur

María Pedraza et son chéri s'installent ensemble

Aujourd'hui, l'actrice espagnole est plus in love que jamais. La preuve : elle a emménagé avec son amoureux récemment. Il y a quelques semaines María Pedraza a posté des photos d'elle dans une pièce vide avec un emoji de carton. Selon La Vanguardia, la star et Álex González ont décidé de vivre ensemble et auraient choisi une résidence privée et sécurisée en plein coeur de Madrid.

Les deux amoureux auraient posé leurs valises dans une maison à deux étages de 200m² avec un jardin et une piscine privée. Un bien qui serait proposé 3000 euros à la location ou bien un million d'euros à l'achat selon le site espagnol. Pas mal non pour un petit nid d'amour, non ?