Jaime Lorente (La Casa de Papel) dévoile enfin un peu plus le visage de sa fille Amaia

Jaime Lorente a toujours été plutôt discret sur sa vie amoureuse et a réussi à nous cacher pendant de longs mois l'existence de sa nouvelle compagne. Après sa rupture avec Maria Pedraza, à qui il a donné la réplique dans La Casa de Papel et Elite, l'acteur espagnol a trouvé l'amour sur le tournage du show de Netflix mais sans rien révéler. Résultat, c'était la surprise quand, en septembre dernier, on a appris qu'il allait devenir papa. Sa fille, Amaia, est née en novembre et, depuis, l'interprète de Denver n'avait posté que quelques images du bébé.

Jaime Lorente dévoile le visage d'Amaia

Avec les Fêtes de fin d'année, on dirait que Jaime Lorente a pu présenter la petite Amaia à ses proches. C'est d'ailleurs via la story Instagram de l'un d'eux, republiée dans la story de l'acteur, que Jaime Lorente dévoile un peu plus le visage de sa fille. Sur l'image (à voir ci-dessous) postée ce mardi 28 décembre 2021 sur le réseau social, on peut voir l'acteur tenant son bébé dans les bras.