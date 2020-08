Magnum saison 2 : TF1 ne diffusera pas les derniers épisodes

TF1 pourrait bien de nouveau s'attirer les foudres de ses téléspectateurs. Après les déprogrammations de Grey's Anatomy ou The Resident, c'est Magnum qui quitte l'antenne en pleine saison. De retour depuis le 5 août sur TF1, le reboot de la série culte des années 80 se termine avec une semaine d'avance.

Magnum s'arrête... pour le moment

Ce mercredi 19 août, TF1 devait diffuser à partir de 21h05 les trois derniers épisodes de la saison 2 de Magnum. Sauf que la série ne sera finalement pas de retour à l'antenne. Les épisodes inédits ont été déprogrammés et remplacés par la seconde demi-finale de la Ligue des Champions. Après la qualification du PSG ce mardi, c'est l'OL qui joue sa place en finale face au Bayern Munich. Pour l'instant, on ne sait pas quand la suite (et fin) de la saison 2 de Magnum sera programmée mais il faudra sûrement patienter. Une saison 3 a été commandée et le tournage devrait débuter prochainement.

The Resident de retour la semaine prochaine

Elle aussi interrompue en juin dernier, la saison 2 de The Resident reviendra à la place de Magnum le mercredi 26 août avec l'épisode 11 sur TF1. Si vous n'avez pas envie d'attendre, découvrez tout ce qui vous attend dans la suite de la série médicale avec Matt Czuchry et Emily VanCamp.