NCIS saison 18, Magnum saison 3... : les tournages vont bientôt reprendre

Les studios s'organisent. Après avoir été forcés d'interrompre la totalité de leurs tournages en mars suite à la pandémie de Coronavirus, les chaînes et productions tentent désormais de préparer le retour des acteurs et des équipes sur les plateaux. Une chose plus facile à dire qu'à faire. Si certains tournages ont repris, les conditions sanitaires ne sont toujours pas optimales aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Le but des productions : tourner les épisodes en évitant tout risque. La semaine dernière, le tournage de la saison 4 de Elite avait dû être interrompu après deux jours seulement suite à un cas de Coronavirus au sein du casting.

Les stars de NCIS bientôt de retour

Malgré l'incertitude autour de la situation sanitaire (les Etats-Unis ont enregistré plus de 51 000 nouveaux cas rien que ce jeudi 13 août), les tournages de NCIS (pour sa saison 18) et NCIS : Los Angeles (pour sa saison 12) devraient bientôt débuter. Selon Deadline, Mark Harmon et ses collègues reprendront le 9 septembre tandis que le spin-off reprendra le tournage le 3 septembre prochain à Los Angeles. La chaîne CBS qui diffuse les deux séries a déjà relancé le tournage de SWAT, la série portée par Shemar Moore.

En ce qui concerne Magnum qui est tournée à Hawaï et dont la saison 2 est actuellement diffusée sur TF1, la date de reprise de tournage n'a pas été annoncée mais ça ne devrait pas tarder puisque la production a reçu le feu vert. Idem pour celle de la série Bull avec Michael Weatherly qui est tournée à New York.

Des reprises mi-septembre pour Young Sheldon et Mom

Pour les comédies de CBS, l'attente sera un peu plus longue. Comme le précise Deadline, le tournage ne devrait débuter qu'à la mis septembre pour Young Sheldon (saison 4), Mom (saison 8) ou encore B-Positive, la nouvelle série de Chuck Lorre. Quant à FBI et son spin-off, le tournage ne devrait débuter qu'à la fin septembre ou début octobre. Les diffusions, ce n'est donc pas pour tout de suite ! Contrairement à la CW et la FOX qui ont annoncé les retours de leurs séries pour 2021, CBS doit programmer de nouveaux épisodes de ses séries dès cet automne. Aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment.