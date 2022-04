Maeva Ghennam et Illan réconciliés : elle le défend (enfin) après les rumeurs d'agression sexuelle

Entre Maeva Ghennam et Illan Castronovo, il y a eu des hauts et des bas. En mars dernier, les candidats de télé-réalité s'étaient méchamment taclés sur Instagram et la guerre semblait toujours d'actualité. Sauf qu'au final, ils ont tous les deux décidé de tirer un trait sur ce clash et ont annoncé leur réconciliation sur les réseaux sociaux ce vendredi 22 avril 2022.

"Elle a fait un pas vers moi"

Sur son compte Snapchat, Maeva Ghennam a annoncé qu'elle avait repris contact avec Illan Castronovo après plusieurs semaines de tensions. L'ex-candidat des Princes n'a pas tardé à partager ses messages dans sa story sur Instagram et a annoncé qu'ils ont fait la paix. "Ça me fait plaisir de me réconcilier avec Maeva, il n'y avait pas de guerre mais on ne se parlait plus trop. Elle a fait un pas en avant vers moi, je ne suis pas rancunier, je l'aime d'amour." a déclaré l'influenceur fraîchement célibataire. Pour fêter ça, Illan confie qu'il va aller rendre visite à sa pote à Dubaï (Maeva a récemment démenti les rumeurs d'expulsion de la ville). "Ça va me faire du bien de retrouver mes amis (...) J'en ai besoin car il m'arrive des galères un peu relou (...) ça me ferait du bien." a-t-il déclaré

Maeva défend Illan au sujet des accusations d'agression

Pour annoncer sa réconciliation avec Illan, Maeva Ghennam a aussi évoqué les rumeurs d'agressions sexuelles. Fin 2021, le candidat de télé-réalité était en pleine polémique suite à des accusations de viol et s'était montré en larmes sur les réseaux. Selon Maeva qui se base sur un témoignage d'Isabeau, tout serait en réalité faux. "Je tenais à dire aussi que, j'avais vu Isabeau et on a parlé elle et moi de ce qu'il s'était passé, de la vidéo. Elle, alors qu'elle ne peut plus voir Illan, alors qu'elle ne lui parle plus, c'est la guerre entre eux, elle m'a dit qu'elle avait vu la vidéo et qu'il n'y avait rien eu de chelou, que tout le monde était consentant sur la vidéo." déclare la candidate des Marseillais.