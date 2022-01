Maeva Ghennam et Greg Yega de nouveau en couple : déjà une trahison ? Greg quitte Dubaï et se justifie

Maeva Ghennam trahie par Greg Yega ?

Maeva Ghennam et Greg Yega seraient de nouveau en couple depuis le tournage des Marseillais au Mexique. Des détails sur leurs retrouvailles ont même fuité. Bebew n'est pas retourné avec Mélanie Orl mais avec Maeva Ghennam donc, et ils ont même posé ensemble pour une photo au nouvel an qu'ils ont passé ensemble avec Magalie Berdah, Akram, Nikola Lozina et Laura Lempika. Une image qui semble confirmer l'énième retour de leur couple.

Mais il y aurait déjà une dispute à l'horizon. "Vous savez pourquoi je suis plus active sur les réseaux ? Parce que j'ai la rasra, je me sens trahie, j'ai la boule au ventre tous les jours parce que, comme je suis trop entière, on me la met à l'envers. Et ça y est, ça m'a gonflée, j'ai plus envie de rien. Mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir" a révélé Maeva Ghennam dans sa story.

Beaucoup d'internautes se sont donc demandés si c'était Greg Yega qui avait déjà trahi Maeva. Le candidat qui était dans Les Marseillais à Dubaï a même quitté Dubaï, ce qui a attisé encore plus les rumeurs de dispute et de tensions entre Maeva et Greg. Alors Maeva a-t-elle été trahie et/ou trompée par Greg ?