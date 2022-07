Maëva Ghennam en larmes face au tacle de sa mère : "deux ans à Dubaï et tu n'as même pas appris un mot d'anglais"

Alors que Les Princes de l'amour 9 ont connu un vrai flop et ont été déprogrammés et que Les Marseillais commencent à s'essouffler, le groupe M6 a décidé de se renouveler au niveau des télé-réalités. Si Le reste du Monde, romance à Ibiza est actuellement en diffusion, la chaîne a déjà démarré le tournage de son tout nouveau programme, dont nous vous avons dévoilé le casting : Les Cinquante. Mais ce n'est pas tout ! Cette semaine, C'est la famille a débarqué sur 6play. Dans le même esprit que Mamans et Célèbres ou Familles nombreuses la vie en XXL, qui cartonnent sur le groupe TF1, on peut suivre le quotidien de familles de stars de la télé- réalité.

Au casting, on retrouve : Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Manon Tanti et Julien Tanti, qui ont récemment connu une grosse frayeur, Laura Lempika et Nikola Lozina, Paga et Giuseppa, Greg Yega, Océane et Marine El Himer. Maëva Ghennam vient compléter cette liste de personnalités qui nous ouvrent les portes de chez elles sans tabou.

Encore un gros clash entre Maëva Ghennam et sa mère

Et on peut dire qu'ils ne vraiment cachent rien ! On assiste aussi bien à leurs bonheurs qu'à leurs malheurs ! Par exemple, dans un épisode, Maëva Ghennam parle avec tristesse du départ d'Akram, son meilleur ami et assistant, qu'elle a charrié lors de leurs retrouvailles. "J'ai passé la pire des périodes. J'ai tout perdu en quelques jours. Je me suis sentie abandonnée (...) J'ai dû tout reprendre, apprendre l'anglais... C'était lui qui gérait tous mes papiers", explique-t-elle.

Ce à quoi sa maman Salya a répondu : "Tu as trop délégué à Akram (...) Quand tu es venue t'installer à Dubaï – déjà, je ne voulais pas que tu t'installes ici –, je t'avais dit que la première chose à faire (...) c'était que tu apprennes l'anglais. Presque deux ans à Dubaï et tu n'as même pas appris un mot d'anglais"... Une remarque qui a beaucoup blessée la star des Marseillais. Elle s'est énervée très fort contre sa mère et à fondu en larmes...

Décidément, entre ça et la photo nue qui a fait le tour du web, on peut dire que les relations entre la mère et la fille sont électriques !...