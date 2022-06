Maëva Ghennam retrouve son ancien meilleur ami Akram et l'humilie : "Ça fait quoi de rouler en clio ?"

Au mois de mars dernier, Maëva Ghennam et Akram, son styliste, assistant et meilleur ami, ont décidé de ne plus travailler ensemble. Des rumeurs de trahison ont circulé sur la toile, mais Maëva a pris la parole sur les réseaux pour révéler qu'ils avaient seulement eu une dispute.

Akram a donc quitté Dubaï et est retourné à Paris pour vivre une vie normale. Il travaillerait actuellement dans une boutique Dior. De passage dans la capitale pour se ressourcer après l'affaire de sa photo nue qui a fuité, la star des Marseillais en a profité pour retrouver son ancien BFF... Et on peut dire que les retrouvailles ont été étonnantes.

"Ça va la vie sans Maëva Ghennam ?"

Maëva n'a pas pu s'empêcher de le charrier : "Il roule en twingo frère ! Ça va la vie à Paris ? Ça va la vie sans Maëva Ghennam ? Qu'est-ce que ça fait de vivre en payant tout ? Parce qu'avant c'était moi la pigeonne qui te payait tout (...) Ça fait quoi maintenant de payer au resto, de payer sur uber, de payer l'essence ? (...) Qu'est-ce que ça fait, quand pendant toute une année tu as conduit un 4x4 Rolls Royce et un Brabus rose, de passer à des clios, DS3, clio 2 ? (...) Après avoir eu un chauffeur dans un van de luxe, qu'est-ce que ça fait d'aller au boulot en trottinette ? (...) Qu'est-ce que ça fait de passer du tout au rien ? (...) Ça fait quoi d'avoir le poignet vide, sans ma Rolex ?" s'est-elle moquée.

"Je vis normalement comme les gens normaux"

"C'est un retour à la vie normale, je vis normalement comme les gens normaux. On s'adapte, on n'a pas le choix ! Et j'adore la trottinette électronique. Je travaille, je mets des sous de côté. J'ai acheté ma propre voiture à moi, je vais m'acheter mon propre appartement" a répondu Akram, visiblement un peu lassé.

Les propos de Maëva Ghennam ont bien évidemment été dits sur le ton de l'humour. "Je suis fière de toi mon bébé, il travaille chez Dior Montaigne, c'est le meilleur des vendeurs, et il fait des photos c'est une star" a-t-elle d'ailleurs avoué à la fin. Mais ils ont tout de même choqué certains internautes.