Maeva Ghennam en froid avec Akram : "On a eu une dispute", elle réagit à la rumeur de trahison

Maeva Ghennam avait unfollow et bloqué Akram : "Il ne m'a jamais trahie"

Dans les épisodes des Marseillais au Mexique, actuellement diffusés sur W9 et sur Salto, Maeva Ghennam s'éloigne de Dylan. Et sur les réseaux, Maeva a unfollow et bloqué Akram. Selon Shayara TV, c'est parce que son BFF lui aurait fait une "grosse crasse", une trahison. Alors l'influenceuse a-t-elle été trahie ? Que s'est-il passé pour que Maeva Ghennam ne parle plus à Akram ? La candidate de télé-réalité est sortie du silence.

Dans sa story Snapchat, Maeva Ghennam a déclaré : "Franchement, je trouve que vous avez été trop méchants", "je trouve que vous avez été très très méchants avec lui sur les réseaux sociaux. Alors non, Akram ne m'a pas trahie, d'ailleurs il ne m'a jamais trahie, et moi, c'est pareil. Lui et moi, on ne s'est jamais trahis". Maeva assure donc qu'Akram ne lui a pas fait de crasse. Mais alors pourquoi se sont-ils disputés, au point qu'elle se désabonne et le bloque ?