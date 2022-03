Maëva Ghennam bientôt maman ? Elle se confie sur ses envies de bébé

Depuis le 21 février 2022, Maëva Ghennam est au casting des Marseillais au Mexique sur W9. Une nouvelle saison très spéciale pour la candidate qui se retrouve piégée par Ileana, une fausse fan abusive recrutée par la production, et qui doit dans le même temps gérer ses retrouvailles avec son ex Greg Yega (retour en couple possible ?). Mais alors que les téléspectateurs se régalent actuellement de ses mésaventures, la jeune femme - de retour chez elle, réfléchit de son côté à l'avenir et à la possibilité d'être enceinte. Maëva Ghennam future maman ?