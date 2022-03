Les Marseillais au Mexique (exclu) : Maëva Ghennam et Greg se rejoignent en cachette, Cynthia folle de rage

C'est une histoire sans fin entre Greg Yega et Maëva Ghennam. En couple avec Mélanie Orlenko depuis le tournage des Marseillais vs le Reste du monde 6, le jeune homme s'est séparé de la jolie blonde peu avant de partir pour Les Marseillais au Mexique. "Célibataire plein fer" comme il aime le dire, il se retrouve alors face à son ex, Maëva Ghennam, célibataire elle aussi. Mais comme d'habitude, ils assurent ne plus vouloir se remettre ensemble et qu'ils sont seulement amis. Depuis le début de l'aventure, on voit Bebew se rapprocher fortement de Cynthia, la nouvelle candidate au tempérament de feu. Ils se sont déjà embrassés, mais elle ne souhaite pas officialiser pour le moment leur relation car elle n'est pas sûre de la sincérité de Greg.

Greg et Maëva se retrouvent dans la nuit en cachette

Dans l'épisode de ce mercredi 2 mars 2022, dont PRBK vous propose un extrait en exclu, Julien Tanti, dont c'est peut-être la dernière saison, va faire une révélation qui ne va pas calmer les doutes de Cynthia. "Maëva, à mi nue, s'est retrouvée dans le dressing avec Bebew" déclare-t-il. "Mais comment je peux lui faire confiance alors que, tous les jours, il y a quelque chose ? C'est en train de me prendre la tête et j'en ai marre" s'agace dans le confessionnal celle qui a été accusée de se rapprocher de Greg pour le buzz.

Devant ses fratés, le meilleur ami de Paga n'assume pas. "Il ne s'est absolument rien passé" déclare-t-il, ce qui rend folle de rage Cynthia qui n'hésite pas à lui rentrer dedans ! "Non mais c'est un malade lui !" s'écrit-elle. S'il continue de cacher la vérité, Bebew en dévoile plus en salle d'interview : "C'est vrai qu'hier soir, Maëva est venue me voir. Je ne sais même pas comment expliquer ça... J'ai toujours besoin d'aller lui parler... Sauf que là, on l'a fait dans la nuit, loin des regards indiscrets" explique-t-il. On hâte de voir la réaction de Maëva ! Pour la découvrir, rendez-vous ce soir à 19h50 sur W9 !