Ileana (Les Marseillais au Mexique) : la fausse fan de Maëva Ghennam bientôt dans une nouvelle télé-réalité ?

Depuis le 21 février 2022, Julien Tanti, Greg Yega, Maëva Ghennam, Benjamin Samat, Paga et les autres fratés sont tous tombés dans un gros piège tendu par la production dans Les Marseillais au Mexique. Trois comédiens ont intégré le casting à leurs côtés : Antony, déterminé à prendre la place de chef de Julien, Esteban, qui s'est fait passer pour un ex de Giuseppa venu pour la reconquérir, et Ileana qui a brillamment joué une fan très inquiétante de Maëva Ghennam. Ce mardi 1er mars, Alejandra, la bookeuse également complice du piège et qui faisait semblant d'être tombée sous le charme de Benji, pourtant marié à Maddy Burciaga, a annoncé la supercherie aux candidats. Les images de la fin du piège ont autant ravi que déçu les téléspectateurs qui ont adoré ces premiers épisodes.

"Je veux être présentatrice télé"

Une des participantes leur a d'ailleurs particulièrement tapé dans l'oeil : Ileana. La jeune femme a joué son rôle à merveille et a beaucoup amusé le public. Mais, si les fans adoreraient la revoir dans un programme de télé-réalité, la comédienne qui poursuit ses études de communication et création publicitaire a d'autres ambitions ! "Je veux être présentatrice télé. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre émission de télévision, de la présenter et de la réaliser moi-même" révèle-t-elle dans un entretien accordé à Télé-Loisirs.

Selon elle, ses débuts à la télé dans Les Marseillais au Mexique ne l'empêcheront pas de réaliser son rêve : "Ça colle avec ce que je veux faire plus tard. Je ne veux pas faire une émission où l'on se prend la tête. Je veux faire du divertissement, un peu comme le QG sur YouTube" explique celle qui a effrayé Maëva Ghennam en faisant semblant de lui faire de la sorcellerie. Bien décidée à aller au bout de ses ambitions, Ileana a dévoilé son prochain projet : "Après mon passage complet à la télé, j'aimerais faire une émission sur YouTube ou sur Twitch".