Maeva Ghennam avant/après la chirurgie : les photos chocs de sa métamorphose (on n'était pas prêts)

Au début de l'année, Maeva Ghennam avait mis ses abonnés en garde contre la chirurgie esthétique et même confié qu'elle voulait se faire diminuer les fesses. "Maintenant, je trouve qu'avoir de trop grosses fesses comme actuellement, je trouve ça vulgaire. Je suis en train de voir pour enlever mes injections des fesses et les dégonfler. Je n'aime plus ça, j'ai envie d'être plus naturelle, d'avoir des formes, mais moins." avait-elle déclaré.