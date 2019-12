Maes menacé par Maitre Gims ? Booba réagit au clash

Booba se mêle au clash !

Un clash auquel le Duc de Boulogne s'est mêlé sur Instagram. Etonnement, il n'en a pas remis une couche, comme on aurait pu le penser, d'autant qu'il aime bien tacler Gims, mais a prôné la paix : "Moi je suis pour la paix les gars et un feat dans ton album @diosang_asb répond moi ! Answer meeeeee !!!!!" Et pour cause, en apprenant que Ninho était sur l'album de Maes et pas lui, B2O boudait...