Maes en feat avec Booba sur son nouvel album "Les derniers salopards"

Ce vendredi 17 janvier 2020, Maes dévoilera son deuxième album "Les derniers salopards", composé de 14 morceaux dont Street et Distant, le feat avec Ninho. Pas de Booba à première vue dans l'opus, ce qui n'a pas vraiment fait plaisir au Duc de Boulogne. "J'attends ton appel ! Je t'ai laissé plusieurs messages pour un feat ! Ça se fait pas (...) J'suis pas encore fini les gars (...) Tu peux reposter en plus grand genre tu zoomes parce que j'vois pas mon nom c'est chelou. C'est la guerre", avait lâché le rappeur sur Instagram. Et si les petits pics de B2O n'étaient finalement que pour brouiller les pistes ?

Maes invite Booba sur son album "Les derniers salopards"

Après le carton de Madrina, leur premier duo, Maes et Booba ont enregistré un deuxième feat, 16 Meuze, qui figurera sur l'opus "Les derniers salopards" en guise de morceau bonus, comme l'annonçait une rumeur. L'ennemi de Kaaris n'aura donc plus aucune raison de se plaindre.

C'est d'ailleurs lui-même qui a confirmé l'info sur Instagram en partageant une photo annonçant leur collab' et des montages avec leurs deux visages : "Hassoul, c'est déjà un classique", a-t-il écrit en légende. 16 Meuze fera-t-il aussi fort que Madrina qui comptabilise 84 millions de vues sur YouTube ? Affaire à suivre. En plus de Ninho et Booba, Maes aurait aussi invité Jul sur son nouvel album comme on peut le lire sur une mystérieuse affiche dévoilée sur Twitter. Le rappeur marseillais et l'interprète de Street n'ont cependant pas confirmé cette info.