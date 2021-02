Madelaine Petsch (Cheryl dans Riverdale) révèle les conseils de Luke Perry sur les haters

"Il était du genre : 'Vous n'êtes pas un personnage que nous sommes censés aimer, et cela signifie que vous le vendez si bien que les gens pensent que c'est ce que vous êtes'" a ainsi expliqué Madelaine Petsch à propos de Luke Perry. Lui qui avait connu la notoriété plus jeune avec Beverly Hills 90210 avant Riverdale parlait par expérience. Il avait appris que le public confondait souvent les acteurs avec leurs personnages. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que les artistes s'empêchent d'être tels qu'ils sont dans la vraie vie.

C'est pour ça que la star de Riverdale a lancé sa chaîne YouTube

Grâce aux conseils plein de sagesse de Luke Perry, Madelaine Petsch a tenu à en parler avec sa team de travail. "J'ai appelé mon équipe et j'ai dit : 'J'aime mon travail, mais c'est dur pour moi'. Et l'une des membres de mon équipe m'a dit : 'Peut-être que tu devrais créer une chaîne YouTube et leur montrer à quel point tu es stupide et bizarre'" a-t-elle expliqué. Et c'est pour cela qu'elle a donc lancé sa chaîne YouTube, pour se montrer telle qu'elle est et non comme une Cheryl Blossom bis. Et sur son TikTok commun avec Lili Reinhart (Betty) et Camila Mendes (Veronica), Madelaine Petsch montre aussi toute sa folie et son côté fun.

Sur les réseaux, la rousse incendiaire répond régulièrement aux haters pour ne pas se laisser faire. Elle avait même défendu Vanessa Morgan (Toni) contre de nombreux internautes irrespectueux pendant sa grossesse. "Vanessa est une magnifique mère et la haine et le manque de respect que je vois dans ces posts à propos d'elle qui apporte une nouvelle vie dans ce monde sont dégoûtants" avait-elle notamment commenté.