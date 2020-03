Luke Perry : un an après sa mort, les acteurs de Beverly Hills lui rendent hommage

Un an jour pour jour après la mort de Luke Perry le 4 mars 2019 des suites d'un AVC, la douleur et le manque se font toujours ressentir pour ses proches, mais aussi pour ses collègues. Il y a quelques semaines, Lili Reinhart avouait avoir rêvé de son collègue dans Riverdale : "J'ai fait un rêve la nuit dernière où je voyais Luke. Je le serrais très fort dans mes bras et pleurais sur son épaule en lui disant à quel point il nous manquait tous. En y repensant ce matin, je pense que son esprit m'a rendu visite durant mon sommeil pour me faire savoir qu'il est heureux de l'autre côté."

Luke Perry mort il y a un an

Ce mercredi 4 mars 2020, ce sont plusieurs acteurs de Beverly Hills qui ont tenu à rendre hommage à celui qui jouait Dylan McKay. Parmi eux, Jason Priestley (Brandon Walsh) qui a écrit sur Instagram : "Je n'ai même pas les mots... Tu me manques mon frère. Que tu reposes en paix." Ian Ziering (Steve Sanders) ne réalise toujours pas que son ami est parti : "C'est dur de croire qu'il y a un an on perdait Luke Perry. Bien que le temps guérisse les blessures, la douleur de la perte dure toujours. Tu me manques tellement mon pote."

Les acteurs de Beverly Hills lui rendent hommage

Tori Spelling, qui interprétait Donna Martin dans la série, a fait son éloge dans People : "Il était si charmant. C'était une personne qui vous faisait vous sentir si spécial. Il était authentique." Jennie Garth (Kelly Taylor) a confié sa douleur : "C'était trop difficile. J'ai traversé tellement d'étapes de deuil. J'étais si brisée que je n'arrivais pas à comprendre". Si l'acteur a été oublié aux Oscars 2020, il reste toujours dans le coeur de ses proches et fans.