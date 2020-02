Luke Perry et Cameron Boyce oubliés aux Oscars 2020 : l'Académie répond à la colère des fans

Lors de la 92ème édition des Oscars, qui a eu lieu le 9 février 2020, on a assisté à la victoire de Joaquin Phoenix ("meilleur acteur" pour Joker), Renée Zellweger ("meilleure actrice" pour Judy), Parasite ("meilleur film", "meilleur réalisateur" et "meilleur film international")ou encore 1917 ("meilleur photographie", "meilleur mixage son" et "meilleurs effets visuels"). La cérémonie nous a aussi offert un moment riche en émotions avec sa séquence "In Memoriam".

Pourquoi Luke Perry et Cameron Boyce n'ont pas été cités aux Oscars 2020

Billie Eillish est montée sur scène pour interpréter Yesterday en hommage à Kobe Bryant, mort dans un crash d'hélicoptère avec sa fille Gianna et sept autres personnes, l'acteur Peter Fonda, le réalisateur, John Singleton, l'interprète de Chewbacca, Peter Mayhew, Agnès Varda et Kirk Douglas décédé à l'âge de 103 ans. Un passage touchant, mais certains internautes se sont mis en colère sur les réseaux sociaux. La raison ? Ils n'ont pas apprécié que Luke Perry et Cameron Boyce (disparu à l'âge de 20 ans) ne soient pas cités.

Une erreur de la part des Oscars 2020 ? Une simple maladresse ? L'Académie s'explique dans un communiqué diffusé par Deadline : "L'Académie reçoit des centaines de demandes pour inclure des proches et des collègues de l'industrie dans cette séquence In Memoriam des Oscars. Un comité exécutif représentant chaque branche examine la liste et fait sa sélection pour la diffusion en direct en fonction du temps disponible, souvent limité. Toutes les soumissions sont incluses sur le site et resteront dessus tout au long de l'année. Ainsi, Luke Perry et Cameron Boyce sont reconnus dans la galerie du site." Convaincus ?