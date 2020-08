Madame est servie de retour ? Alyssa Milano et Tony Danza préparent une suite de la série

Grosse vague de nostalgie à venir auprès de tous les Boomers du monde entier. Alyssa Milano vient de l'annoncer, elle et Tony Danza préparent activement un reboot de la série Madame est servie (Who's the boss ? en vo), diffusée entre 1984 et 1992 aux USA.