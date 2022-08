Ma famille d'abord : oubliez Franklin, Noah Gray-Cabey a totalement changé aujourd'hui

C'est en 2002 que le monde entier a découvert Noah Gray-Cabey alors qu'il n'avait que 7 ans grâce à la série Ma famille d'abord, diffusée sur ABC aux USA et M6 en France. Souvenez-vous, le jeune comédien n'était autre que l'interprète du cultissime Franklin Aloyisious Mumford, ce petit surdoué aussi drôle que tête à claques, prêt à tout pour charmer Kady (Parker McKenna Posey).

L'incroyable transformation physique de Noah Gray-Cabey

Un rôle qui lui a permis de remporter un Young Artist Award en 2006 et auquel le public continue encore aujourd'hui de l'identifier. Pourtant, comme n'importe quel autre être humain normal sur cette planète et contrairement à ce que peuvent nous laisser penser les innombrables rediffusions de la comédie à la télévision, Noah Gray-Cabey et Franklin sont désormais deux personnes totalement différentes physiquement.

Là où son personnage dans la série était petit, innocent et incapable de soulever le moindre truc trop lourd, l'acteur - que l'on a récemment pu retrouver à l'écran dans les séries Code Black, Pretty Little Liars ou All American, a notamment profité de son rôle dans la fiction de la CW dans laquelle il incarne un footballeur américain, pour s'offrir une transformation physique hallucinante qui pourrait faire complexer Dwayne Johnson.

Comme on peut le découvrir à la télé ou sur ses réseaux sociaux, Noah Gray-Cabey - actuellement âgé de 26 ans, est non seulement passé par l'étape du tatouage (une chose qui aurait fait tomber dans les pommes le pauvre Franklin), mais il possède également autant d'abdos et de muscles qu'un personnage de Dragon Ball Z. Ca tombe bien, aux dernières nouvelles il préparait justement le scénario d'un film live-action inspiré d'un anime japonais. A suivre...