Ma famille d'abord : Parker McKenna Posey (Kady) maman d'une petite fille

Nouveau rôle pour Parker McKenna Posey

Besoin d'un coup de vieux ? On est là pour vous. Tandis que les chaînes télé ne cessent de rediffuser les épisodes de Ma famille d'abord, ce qui nous enferme régulièrement dans une bulle de confort et de nostalgie, il faut savoir que les acteurs de la série ont énormément grandi depuis la production du dernier épisode en 2005.

C'est notamment le cas de Parker McKenna Posey, plus connue des fans sous le nom de Kady Kyle. Ainsi, alors que la comédienne n'était âgée que de dix ans au moment des adieux de la comédie, cette dernière en a désormais 25 (26 ans cet été). Surtout, celle que l'on quittait enfant lors de la diffusion du final de Ma famille d'abord est maintenant... maman.

Une jeune maman très émue

A l'occasion de la fête des mères organisée ce dimanche 9 mai 2021 aux USA, Parker McKenna Posey a en effet officialisé la nouvelle : elle a récemment donné naissance à une petite fille prénommée Harley. Un secret bien gardé par la star, qui a finalement choisi de célébrer cette arrivée d'une très jolie façon. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, l'actrice a publié une émouvante vidéo sur Instagram qui retrace ses 9 derniers mois, dans laquelle elle se confie à son enfant en lui dévoilant notamment sa joie d'être sa maman. Attention, séquence émotion.

"La première fois que j'ai appris ton existence, je l'avoue, j'avais peur pour le futur. J'avais du mal à imaginer ton éducation dans un monde aussi fou. Mais j'étais prête pour cette aventure. Entendre le battement de ton coeur pour la première m'a facilement rassurée. Plus rien d'autre que toi et moi ne comptait. Je me suis parfois réveillée la nuit afin de repenser à ma vie d'avant, en espérant que tu seras fière de moi. Et quand j'avais des doutes, de l'incertitude, te sentir grandir en moi me rappelait que Dieu m'a choisie pour être ta maman. Et quand tu es née, j'ai eu l'impression de renaître. A ce moment, il était clair que rien n'aurait plus d'importance que toi. J'ai besoin de toi plus que tu ne pourras l'imaginer. Qu'importe où tu iras, je te suivrai toujours. Merci de me permettre d'être ta maman."