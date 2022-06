M6 lance deux nouvelles télé-réalités, dont un mix entre Mamans et célèbres et La Mif

Au niveau du casting, on devrait retrouver Jessica Thivenin et Thibault Garcia, qui ont récemment connu une crise de couple, et leurs enfants, Manon et Julien Tanti et leurs enfants, Laura Lempika et Nicolas Lozina et leur fils, le couple Paga et Giuseppa, Les soeurs El Himer, Maëva Ghennam et Greg Yega.

Le come back de Fan de !

L'autre émission sera également diffusée sur 6play et sera une nouvelle version d'une émission culte : Fan de ! Dedans, des candidats de télé-réalité devraient piéger leurs fans. En revanche, pas de prank dans les premiers épisodes, ils vont juste inviter leurs admirateurs à passer une journée exceptionnelle avec eux. Malheureusement, il n'y aurait pour le moment pas de Séverine Ferrer en vue pour la présentation...