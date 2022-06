Hilona et Julien Bert, des fausses couches à l'origine de leur rupture, il réagit : "Vous avez essayé de nous salir"

Hilona Gos et Julien Bert sont tombés fous amoureux dans Les Princes de l'amour 7 et se sont même fiancés la saison suivante. Malheureusement, ils se sont déchirés sur les tournages d'Objectif Reste du Monde et Les Marseillais vs le reste du monde. Le couple a connu plusieurs ruptures et les deux amoureux n'ont jamais vraiment expliqué les raisons de leurs embrouilles, ce qui a entraîné plusieurs rumeurs. Le mercredi 15 juin 2022, Hilona a enfin dévoilé les VRAIES raisons de leur séparation.

"Il nous est arrivé quelque chose dans notre relation qui nous a énormément affaiblis. Je n'en ai jamais parlé mais là, je vais le faire, on a perdu deux fois un enfant (...) Je lui ai vachement mis la faute dessus. J'ai cru que c'était de sa faute, parce qu'on se disputait beaucoup...alors que tout simplement, c'était normal. Et c'est là que tout a dégringolé. Je n'arrivais pas à me remettre de ça (...) Y'a un moment où ce n'était pas prévu et un autre où on le voulait. Ça n'a pas fonctionné" a-t-elle indiqué, "Je pense que notre couple n'a jamais surmonté ça. Au lieu de consulter et de faire des efforts, chacun est parti dans son délire. Et ça c'est fini" a expliqué sur Youtube celle qui sera prochainement au casting du Reste du Monde.

"Vous avez essayé de nous salir de multiples fois"

Julien Bert a réagi pour la première fois aux révélations de son ex dans les commentaires d'une publication de @debrief.tvr_. "Je m'exprimerais nul part ailleurs, je vais le faire ici rapidement. J'espère que maintenant, plus personne ne dira du mal de notre relation ou la jugera, car c'est du passé. C'est derrière nous et moi le premier, je voulais garder ça pour nous. Je sais qu'au final personne ne comprenait pourquoi dans le RDM il y avait autant de mystère autour de notre rupture . . . Et vous avez essayé de nous salir de multiples fois, surtout des pseudos blogueurs qui ne connaissaient rien de notre vrai vie, car croyez moi, 90% du temps tout est faux et nous seul détenons la vérité" écrit celui qui a poussé un coup de gueule contre certains candidats de télé-réalité.

"On ne voulait rien dire la dessus et donc on nous inventait toutes les rumeurs du monde et ça a été une sale période où je ne préférais pas répondre et prendre la parole car je ne dois rien à personne et encore moins ces comptes. Surtout sur des moments aussi difficiles de nos vies qui sont, pour moi, de l'ordre de l'intime ! Vous êtes au courant maintenant, merci de tourner une page là dessus et que chacun soit heureux. C'est sincère ❤️" conclut Julien.