Julien Bert : coup de gueule contre les candidats de télé-réalité, "Ces gens qui sont là pour le buzz me font vomir"

Lors d'un questions / réponses en story Instagram, l'ex d'Hilona a été interrogé sur un éventuel retour en télé. Il a indiqué que ce n'était pas d'actualité et a taclé les candidats qui sont dans le game actuellement. "Pour tout vous dire, dans ce que je vois en ce moment en télé, rien ne me plait. Plus rien n'est authentique, ce n'est plus la même époque. C'est mon opinion et ça n'engage que moi ! Ces gens qui sont là pour le buzz me font vomir et ça m'énerve parce qu'ils prennent les téléspectateurs pour des cons. Plus rien n'est sincère, plus rien n'a de sens ! C'est dommage car je suis sûr qu'ils ne sont pas tous malintentionnés, mais on a tendance à mettre tout le monde dans le même sac".

Le jeune homme, qui s'est récemment montré proche d'Isabeau, a ensuite laissé entendre qu'il pourrait arrêter définitivement la télé-réalité pour se tourner vers d'autres projets. "Parfois il vaut mieux arrêter la télé soi-même au lieu que ça soit elle qui t'arrête comme on dit... Attention, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus rien, bien au contraire, mais peut-être autre chose" a-t-il conclu.