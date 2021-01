Lupin : zoom sur Mamadou Haidara, le Assane Diop (Omar Sy) ado de la série Netflix

Mamadou Haidara (Assane Diop ado dans Lupin) adore le foot, la PlayStation et l'Histoire

Alors que Décathlon a repéré une erreur dans la série Netflix, Lupin est toujours dans le top 10 de la plateforme de streaming. Omar Sy, le reste du casting et les équipes ont même déjà tourné une saison 2 de Lupin. Et alors qu'Omar Sy interprète Assane Diop adulte, le Arsène Lupin des temps modernes, c'est le jeune Mamadou Haidara qui incarne Assane Diop en version ado. Mais qui est-il ? Le Parisien a fait un portrait du lycéen d'Ivry-sur-Seine âgé de 16 ans.

Le média révèle que Mamadou Haidara est fan de foot et de PlayStation, sans préciser quelle équipe il supporte (même si on se doute que ce doit être le PSG vu qu'il vit en Ile-de-France), ni s'il a pu s'acheter la PS5 pour jouer. Sa matière préférée au lycée ? Les cours d'Histoire. L'article précise aussi qu'avant Lupin sur Netflix, l'ado n'avait jamais joué avant.

Pour le tournage du film Gagarine, qui était dans la sélection officielle de Cannes 2020, une équipe était pourtant venue dans sa ville. "Ses copains sont retenus pour des rôles de figurants. Mais il n'y a plus de place pour lui. Déçu, il laisse ses coordonnées à un membre de l'équipe" indique le média, puis "une personne le recontacte pour le casting de Lupin".

Il passe alors une audition. "On m'a demandé d'imaginer qu'il y avait une jolie fille à l'autre bout de la piscine et je devais faire comme si j'étais très intimidé et intrigué à la fois" a-t-il avoué, lui qui était stressé. Et la suite, vous la connaissez : Mamadou Haidara est pris pour le rôle. Mais il garde les pieds sur Terre. "Chez nous, on dit : Fais tout en silence pour ne pas être déçu" a-t-il avoué.

Rencontre avec Omar Sy, texte, scènes de baisers... Il dit tout

Mamadou Haidara a confié qu'il avait adoré travailler avec Omar Sy. "Il est super-sympa, et il est très simple, très accessible, c'est un bel exemple" a-t-il assuré à propos de l'acteur qui a fait la promo de Lupin de façon géniale en posant une affiche incognito dans le métro parisien. Et le reste de l'équipe a aussi été adorable : "Tout le monde était très cool, surtout pour des gens qui ne sont pas de ma génération".

Le lycéen a expliqué avoir été aidé par une coach pour apprendre son texte. Du coup, il a pu apprendre le scénario "super facilement". Et pour les scènes de baisers avec des filles aussi il se sentait à l'aise. Il a confié au Parisien avec humour : "Non, ça c'est facile, c'est dans mes habitudes !". En revanche, il avait peur de la réaction de sa famille en voyant les scènes de baisers : "On était assis sur le canapé, je savais que la scène du baiser dans la piscine arrivait, et je ne voulais pas que ma mère la voie, se souvient le volubile et sympathique Mamadou. Du coup je me suis levé, et je me suis enfermé dans les toilettes. Je suis revenu deux trois minutes après, j'avais trop la honte".

Quant à sa notoriété, elle a forcément explosé. "Au réveil, sur Snapchat, je vois au moins 150 messages de gens qui m'avaient vu dans la série. C'était fou ! Tout le monde me disait : Tu peux être fier !" s'est-il rappelé, "Des copines de mes grandes soeurs me demandent des dédicaces. Je ne pensais pas faire ça un jour dans ma vie". Une célébrité soudaine qui le fait flipper : "J'ai peur de changer, de prendre le melon".

Lui qui vivait une vie d'ado simple, basique, aimerait bien continuer à être acteur. "Avant les tournages, tout le temps, je sortais avec mes copains, je ne faisais rien. Là, j'ai découvert un monde que j'aime bien et que je ne connaissais pas" a-t-il détaillé, mais est conscient que tout peut s'arrêter du jour au lendemain : "Soit je vais travailler comme un humain normal, soit je vais continuer. On verra".