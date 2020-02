Lucy Hale : Pretty Little Liars de retour ? "Bientôt. On est prêtes" (Interview)

Pretty Little Liars toujours adorée par Lucy Hale

Lucy Hale vous manque ? Bonne nouvelle, la comédienne est actuellement à l'affiche du film Nightmare Island, un thriller horrifique qui joue avec la peur de ses personnages (et les nôtres). Un rôle qui nous permet de découvrir l'actrice sous un nouveau jour, même si elle n'est pas du genre à tirer un trait sur son passé.

A l'occasion de la promo de ce film réalisé par Jeff Wadlow, Lucy Hale nous a au contraire affirmé en interview être toujours aussi fière de Pretty Little Liars, la série de Freeform qui l'a révélée au monde entier : "Cette série a été un tel plaisir. PLL était si fun, on était toujours en train de faire quelque chose de dingue ou de sauvage. Cela me manque."

Un retour de la série ?

Et si la comédienne a confié avec amusement, "A ne me manque pas", puis révélé avoir vécu un tournage épuisant durant 7 saisons, "Pretty Little Liars a été pensée pour faire de la bonne télé. Mais pas pour le bien des filles. Pretty Little Liars a été quasiment 8 ans de harcèlement et de tentatives pour deviner qui était A", elle a surtout assuré tendrement "les filles me manquent".

Peut-on alors espérer un retour de la série d'ici quelques années ? Aussi étonnant que cela puisse paraître (Pretty Little Liars a pris fin il y a seulement 3 ans), la réponse est oui. Après avoir confié, "Avec les filles on est en contact mais chacune trace sa route", Lucy Hale a mystérieusement dévoilé, "Mais on est prêtes pour un retour. Bientôt."

Freeform et les actrices nous cachent-elles quelque chose ? Rendez-vous d'ici quelques semaines/mois pour le savoir.

