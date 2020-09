Lucifer saison 6 : un crossover avec le Arrowverse avant la fin de la série ?

C'était l'une des grandes surprises de Crisis on Infinite Earths, Tom Ellis y faisait un petit cameo en tant que Lucifer dans l'épisode 9 de la saison 6 The Flash à l'occasion du gigantesque crossover au sein du Arrowverse. Une apparition qui a logiquement fait le bonheur des fans à l'époque et qui nous interroge aujourd'hui. Tandis que la saison 6 de Lucifer est annoncée comme la dernière, peut-on s'attendre à voir la série s'offrir une ultime rencontre avec ces super-héros afin de partir en beauté ?

Des crossovers avant de partir ?

Ça tombe bien, c'est justement la question qui a été posée par Télé-Loisirs à Joe Henderson, le co-créateur de Lucifer. Sa réponse ? "Nous y avons pensé, mais pour le moment nous n'allons pas le faire. La vérité c'est que nous avons 10 épisodes et nous avons les personnages que nous avons. Nous voulons partir avec style !" Autrement dit, avec seulement 10 épisodes au compteur - qui dureront par ailleurs moins longtemps, la faute au Covid-19 qui a bouleversé les plans, la priorité sera de s'intéresser aux véritables héros de la série afin de ne pas précipiter bêtement la résolution des intrigues en se perdant inutilement dans des histoires bonus.

Ceci dit, il est bon de rappeler que Joe Henderson déteste décevoir le public. Aussi, il n'a pu s'empêcher de révéler qu'il lui était encore impossible de fermer définitivement la porte à des retrouvailles avec Constantine, "Nous en avons parlé. (...) Il ne faut jamais dire jamais". Néanmoins, il l'a aussitôt précisé, même si cette possibilité est dans un coin de sa tête, elle est loin d'être sa priorité à l'heure actuelle, "Encore une fois, on a 10 épisodes et on veut rendre justice à nos personnages et leur donner une chance de briller. On n'a pas fini d'écrire la saison (...) pour le moment, on est concentré sur nos personnages et leurs histoires. Et il y a tellement de choses drôles à raconter."

Nos doigts sont croisés.