Lucifer saison 5, partie 2 : 7 choses qui seront expliquées dans la suite

5. Maze et Lucifer vont-ils se réconcilier ?

Rien ne va plus entre Maze et Lucifer. Dans les épisodes, elle a appris que son ami lui avait caché l'existence de sa mère Lilith, devenue mortelle. Dans l'épisode 8, c'est donc aux côtés de Michael (et donc contre Lucifer et Amenadiel) que Maze se battait. Mais une réconciliation est-elle possible ? "Il y aura des tensions et c'est probablement la chose la plus importante à laquelle ils vont devoir faire face en tant qu'amis" a teasé Lesley Ann Brandt dans une interview donnée à TVLine.

6. Dan va-t-il avoir droit à un peu de répit ?

Depuis un moment déjà, Dan (Kevin Alejandro) ne vit pas sa meilleure vie. Après la mort de Charlotte, il a été manipulé par Michael pour tirer sur Lucifer et a découvert sa vraie nature. Et ce n'est pas fini ! En interview avec Variety, le showrunner a teasé de nouvelles tensions... entre Dan et Dieu. Pour rappel, Dan a eu une relation avec Charlotte qui n'était autre que la femme de Dieu. 'Chaque saison, nous essayons de torturer Dan" a confié Joe Henderson à Variety, indiquant que cette relation sera évidemment évoquée dans la suite. Le pauvre...