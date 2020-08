Lucifer saison 5, partie 2 : 6 théories sur la suite

La suite de la saison 5 de Lucifer s'annonce compliquée pour le héros incarné par Tom Ellis. Dans une interview, l'acteur s'est confié sur ce qui attend son personnage et laissé entendre que la partie 2 ne devrait pas arriver sur Netflix avant un bon moment. Il faut dire que le tournage du dernier épisode n'est pas terminé puisqu'il a été interrompu suite à la crise sanitaire liée au Coronavirus. Pour l'instant, on en sait pas plus sur ce qui nous attend mais les fans ont déjà quelques idées.

1. Lucifer n'est jamais revenu sur Terre

Dans le premier épisode de la saison 5 de Lucifer, on retrouvait notre héros en train de "torturer" un homme, non pas en lui faisant subir les pires atrocités mais grâce à une boucle temporelle. Et si, en fait, Lucifer (Tom Ellis) n'était jamais sorti des Enfers et n'était donc pas revenu sur Terre ? Selon une théorie des fans, le personnage serait en réalité bloqué dans une boucle temporelle. Une idée assez intrigante mais qui semble quand même un peu tirée par les cheveux...

2. Maze va mourir

Et si la suite était tragique ? Ok, on a déjà eu droit à un gros mort avec le décès de Charlotte (Tricia Helfer) à la fin de la saison 3 mais selon une théorie, un autre mort pourrait être au programme dans la suite : Maze (Lesley Ann-Brandt). Dans la partie 1 de la saison 5, le démon découvrait la vérité sur sa mère Lilith, devenue mortelle. Une révélation qui la bouleversait et la menait vers une nouvelle quête : avoir une âme. Et si elle y arrivait... mais finissait par mourir ? C'est ce que pensent certains internautes. A la fin de la partie 1, Maze avait changé de camp pour rejoindre Michael et on la verrait bien finalement se sacrifier pour Lucifer.

3. Lucifer ne sera plus le gardien des Enfers

Et si Lucifer n'était bientôt plus le gardien des Enfers ? Cette théorie est née sur Reddit après la publication d'une photo sur le compte Instagram officiel de la série. Sur l'image, on voyait Lucifer avec... des ailes noires alors qu'elles sont normalement blanches. Si certains ont pensé qu'il s'agissait de Michael, le jumeau de Lucifer, le compte officiel de la série a assuré en commentaire que c'est bien Lucifer qui est présent sur l'image. Du coup, certains pensent que notre héros va perdre son statut de gardien des Enfers et donc hériter d'ailes noires. Mais alors, qui va prendre sa place ? Première idée : Dieu, qui a fait une courte apparition à la fin de l'épisode 8, pourrait le remplacer... par Michael ! Autre idée ? Lucifer pourrait en fait devenir le nouveau Dieu et donc remplacer son père pour garder les portes du Paradis. Oui, rien que ça !