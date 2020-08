Lucifer saison 5 : zoom sur Alexander Koch (Pete Daily), spécialistes des personnages ambigus

Attention spoilers ! Alors que des premières infos intrigantes sur la deuxième partie de la saison 5 de Lucifer ont fuité, la première partie est dispo sur Netflix depuis ce vendredi 21 août 2020. Et il y a de nouveaux acteurs au casting, comme par exemple Alexander Koch, qui incarne Pete Daily. Ce dernier est un nerd d'apparence sympa, et surtout le tout nouveau boyfriend de la médecin légiste Ella Lopez (Aimee Garcia). Une relation qui va vite évoluer, le nouveau personnage donnant même la clef de son appart à l'amie de Lucifer Morningstar (Tom Ellis) et Chloe Decker (Lauren German). Sauf qu'il se trouve aussi être accessoirement un serial killer, connu sous le pseudo de LilyMan85 sur le dark web.

Il s'est fait connaître dans Under the Dome

Avant de se transformer en Pete Daily dans Lucifer, Alexander Koch interprétait James Rennie, dit Junior, dans Under the Dome, l'adaptation du livre éponyme de Stephen King. Un rôle là aussi oscillant entre bien et mal, qu'il a tenu jusqu'à la fin de la saison 3, ultime saison de la série. Mais avant d'avoir joué le fils du shérif Big Jim (Dean Norris) qui sort avec Angie McAllister (Britt Robertson), il avait tourné dans un épisode de la série Underemployed, dans laquelle Inbar Lavi (Eve dans Lucifer) tenait un des rôles principaux. Le comédien américain a aussi tourné dans un épisode de la saison 1 de la série Sorry for Your Loss avec Elizabeh Olsen (disponible sur Facebook Watch).

Mais il a aussi démontré ses talents de jeu dans deux films : Always Shine avec Mackenzie Davis (Black Mirror, Terminator : Dark Fate) et Caitlin Fitzgerald (Masters of Sex, UnReal) et Maya Dardel avec Lena Olin (Alias, Riviera) et Rosanna Arquette (Pulp Fiction, La cité de la peur).