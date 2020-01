Lucifer saison 5 : Chloe et Lucifer enfin en couple ? Le showrunner sème le doute

C'est officiel depuis plusieurs mois maintenant : la saison 5 de Lucifer sera la dernière. Histoire de faire durer le plaisir, Netflix a décidé de commander 16 épisodes qui seront divisés en deux parties. On ne connaît toujours pas la date de sortie et très peu d'infos ont circulé. On sait juste que Tricia Helfer fera son retour et qu'un épisode musical est au programme.

L'avis de Joe Henderson sur Chloe et Lucifer

Les fans se demandent forcément si cette cinquième - et dernière - saison de Lucifer verra enfin se former le couple Lucifer (Tom Ellis) / Chloe (Lauren German). Alors que Lucifer est retourné dans les Enfers, pourra-t-il revenir et vivre une histoire d'amour avec la détective ? Joe Henderson, co-showrunner, n'a pas répondu à cette question mais a évoqué le couple "Deckerstar". Assurant que lui et Ildy Modrovich, co-showrunner de la série, sont fans du duo, il a confié à TVLine : "Nous nous sommes demandés pour cette dernière saison : qu'est-ce-que nous voulons voir arriver entre Lucifer et Chloe ? Qu'est-ce-que l'on a pas encore exploré ou expliqué ? On a essayé de mettre tout ça dans la saison 5".

De quoi nous donner de l'espoir puisque les deux personnages n'ont jamais réellement été en couple ! Reste à savoir comment Lucifer va réussir à quitter les Enfers...

La saison 5 de Lucifer sera lancée dans le courant de l'année 2020.