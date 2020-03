Love is Blind : un autre couple s'est fiancé (mais ça n'a pas été montré)

Que s'est-il passé ?

Tout comme Rory et Danielle, Westley et Lexie se sont fiancés dans Love is Blind, mais leur rencontre a aussi été coupée, pourquoi ? Que s'est-il passé ? Eh bien, la production ne s'attendait pas à ce qu'autant de couples se fiancent. Elle a donc dû faire un choix (au hasard) et ne sélectionner que 6 binômes comme l'a expliqué Rory à PEOPLE : "Alors que nous nous préparions pour le voyage au Mexique, la production est venue et nous a dit 'nous nous attendions à peut-être une ou deux demande(s). On était préparé pour 5 maximum et finalement, on en a eu 8. Nous n'avons pas les moyens de suivre tout le monde, nous avons donc dû choisir."

Rory, Danielle, Lexie et Westley ont donc récupéré leur téléphone et sont rentrés chez eux sans avoir profité du séjour paradisiaque au Mexique, mais où en sont-ils depuis ? Eh bien, ces deux relations ne sont plus d'actualité. Lorsque Rory et Danielle sont rentrés à Atlanta, la candidate s'est rendue compte qu'elle avait toujours des sentiments pour Matt Thomas, un autre participant de Love is Blind. Elle s'est alors mise en couple avec lui, mais ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, Danielle et Rory sont amis.

Du côté de Lexie et Westley, c'est la distance qui a mis fin à leur belle histoire : le candidat est parti vivre en Asie... avant de s'installer à New York où il a retrouvé son ex-fiancé. Ils se voient toujours, mais pas de manière romantique.