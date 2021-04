Love and Monsters : combien de chiens ont joué Boy ?

Pour son retour devant les caméras, Dylan O'Brien fait face à une apocalypse ! Dans Love and Monsters à voir sur Netflix, il incarne Joel Dawson, un jeune survivant qui doit vivre caché sous terre depuis que, 7 ans plus tôt, les animaux les plus inoffensifs ont été transformés en monstres assoiffés de sang. Décidé à retrouver celle qu'il aimait au moment où tout a basculé, Joel va se lancer dans une aventure dangereuse et rencontrer Boy, un adorable chien habitué à échapper aux monstres avec qui il va faire équipe.

Hero et Dodge, les vrais Boy

Pour incarner Boy dans Love and Monsters, l'équipe du film a fait appel à Zelie Bullen, une spécialiste des animaux qui travaille depuis près de 25 ans pour des productions. C'est elle qui s'est chargée du tournage en compagnie des deux chiens qui ont incarné Boy : Hero et Dodge. C'est Hero que vous pouvez voir dans la plupart des plans du film : le réalisateur, Michael Matthews a confié à Decider que Hero a tourné environ 80% des scènes du film. "Il était très intelligent et très excité" a expliqué le réalisateur. Quant à Dodge ? "Il était plus docile et un peu plus relaxé. Si nous avions des scènes où il fallait qu'il soit calme, c'est généralement Dodge. Et Dodge préférait aussi aller dans l'eau" a dévoilé le metteur en scène.