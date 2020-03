Louvre, Van Gogh, MoMa... Les musées à visiter virtuellement sans sortir de son canapé

Orsay, Van Gogh... Les musées dont on peut faire le tour virtuellement sans sortir de son canap

Vous vous ennuyez déjà ? Et si vous profitiez du confinement pour enrichir vos connaissances et votre culture ? Depuis chez vous, vous pouvez visiter virtuellement plusieurs musées du monde entier, à l'instar du Musée du Louvre (Paris), du Musée d'Orsay (Paris), du British Museum (Londres), du Musée Van Gogh (Amsterdam) ou encore du MoMa et du Met (New York).