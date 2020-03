Fortnite, FIFA, Nintendo... Malgré des pannes et records d'affluence, les serveurs devraient tenir

Des pannes qui énervent et inquiètent les utilisateurs. D'autant plus que le 20 mars, Nintendo doit sortir Animal Crossing : New Horizons, très attendu par les internautes. Un nombre trop important de joueurs pourrait donc mener à de nouvelles pannes, laissant des milliers de joueurs sur le carreau. La France n'est évidemment pas la seule concernée : aux Etats-Unis, Blizzard et Xbox ont également dû faire face à des soucis de serveurs ces derniers jours. A savoir que des pannes similaires avaient aussi été constatées en Chine en février lorsqu'une partie du pays était confinée.

Les serveurs vont-ils résister ?

Avec ces pannes à répétitions qui touchent un peu tous les services, faut-il pour autant s'inquiéter d'une possible panne généralisée des serveurs ? Pas selon les professionnels des télécoms en France. Au début de la semaine, ils avaient démenti la possibilité de restreindre l'accès à Netflix ou Youtube et indiqué que les installations actuelles étaient "surdimensionnées" par rapport aux habitudes de consommation des Français, selon Les Echos. De plus, 15 000 techniciens sont mobilisés afin de répondre aux éventuels problèmes qui pourraient avoir lieu.

Les bons conseils

Afin d'éviter toute saturation des réseaux, les professionnels des télécoms ont tout de même donné quelques bons conseils. Comme par exemple utiliser le WiFi à la maison afin de libérer les réseaux mobiles en 3 et 4G. Bref, tout devrait bien se passer pendant la période difficile que nous traversons et les jeux seront toujours là pour nous divertir, même malgré quelques bug.