Coronavirus : non, l'accès à Netflix, Fortnite et Youtube ne sera pas limité pendant le confinement

Alors qu'en cette période de stade 3 de pandémie de Covid-19, le gouvernement a fortement incité toutes les personnes qui le pouvaient à faire du télétravail et que la France se prépare au confinement total, les Français cherchent du réconfort dans des plateformes comme Netflix, Fortnite ou Youtube. Mais depuis hier, une information révélée par le JDD ce dimanche 15 mars 2020 sème la panique : l'accès à tous ces services de vidéo à la demande ou de jeux en ligne pourrait être limité, les opérateurs télécoms se disant prêts à limiter la bande passante vers ces sites.

L'accès à Netflix, Fortnite et Youtube limité ?

Le but : favoriser le télétravail et l'information, et éviter un risque de saturation du réseau Internet. A noter que Netflix occupe à elle seule 15% de la bande passante mondiale. Une information démentie par Arthur Dreyfuss, président de la Fédération française des télécoms. Contacté par BFM Tech, il s'est montré rassurant et assure que la crise a été anticipée : "15.000 techniciens et ingénieurs sont actuellement mobilisés pour assurer le fonctionnement de réseaux indispensables à la vie et à l'économie du pays. La capacité des opérateurs à absorber des pics de consommation est importante mais nous ouvrons une nouvelle séquence exceptionnelle qui nous impose d'être très réactifs et très attentifs. Les pics auxquels nous sommes habitués vont se transformer en une hausse continue et sur le long terme. Il ne s'agit pas de gérer pour les prochains jours, mais pour les prochains mois".

Une saturation des réseaux à prévoir ?

Rassurez-vous donc, confinés chez vous, vous pourrez toujours mater la saison 3 d'Elite ou Love is Blind ! Pour éviter une saturation des réseaux, qui est à prévoir, il appelle néanmoins à recourir au "civisme numérique", c'est-à-dire à moins recourir aux connexions mobiles 3G et 4G pour privilégier le Wi-Fi. En Italie, le trafic Internet du pays a augmenté de 70% depuis le début du confinement.