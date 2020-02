Animal Crossing: New Horizons : Nintendo dévoile toutes les nouveautés du jeu

Le 20 mars prochain, Animal Crossing: New Horizons débarquera sur Nintendo Switch. A un (interminable) mois de là, la firme japonaise vient de dévoiler de nouvelles informations sur ce jeu lors d'un Nintendo Direct diffusé ce jeudi 20 février 2020. Le joueur y incarnera un humain qui va s'installer sur une île déserte peuplée d'animaux. Il pourra choisir s'il veut vivre dans l'hémisphère Nord ou Sud et pourra modifier l'île à sa guise en construisant des ponts, des cascades, créer des trottoirs, etc. Comme les jeux précédents, l'île changera au fil des saisons et proposera un climat, des animaux ou des végétaux différents. L'île sera alors uniquement équipée d'un aéroport et d'un bureau des résidents, tous deux ouverts 24h/24.

"Animal Crossing: New Horizons" bientôt disponible sur Nintendo Switch

A son arrivée, le joueur recevra une tente qu'il pourra installer où il le souhaite. Il pourra également aider les 2 autres résidents qui l'accompagnent à installer leurs tentes. Il lui sera possible de participer à des atelier de bricolage gratuits afin d'apprendre à fabriquer divers objets. Depuis l'aéroport, il pourra inviter des résidents d'autres îles ou voyager sur d'autres îles pour les visiter. Il sera possible de jouer jusqu'à 4 sur une même console, avec un système de leader et de suiveurs, mais aussi à 8 joueurs en ligne. L'aéroport dispose aussi d'un service postal permettant d'envoyer des messages en jeu et d'interagir avec d'autres résidents.

Nintendo dévoile les nouveautés du jeu

Nintendo annonce aussi trois services spéciaux : Nook Inc. fournira quelques produits de base et certains services comme le NookPhone et plusieurs applications pour aider dans la vie insulaire. Au début de chaque jour, le président présentera un bulletin insulaire pour informer notamment sur les événements importants de l'île. Autre service offert : des conseils et inspiration dans le cadre du programme Miles Nook, qui permettra d'améliorer sa vie sur l'île et d'accumuler des miles. Les tickets Nook Miles vous permettent quant à eux de prendre part à des excursions mystères lointaines. Attention aux insectes dangereux comme des guêpes et scorpions ou encore aux animaux qu'il pourra croiser durant les balades nocturnes. Attention aussi à ne pas se perdre malgré la carte !

Parmi les services optionnels, le joueur pourra construire une maison pour 98 000 bells, dont il pourra lui-même choisir la décoration, l'agrandir ou la rénover. Les miles Nook pourront être échangés contre des récompenses en jeu. Ce n'est pas tout : Nintendo travaille sur une appli NookLink pour permettre de récupérer des designs créés sur les jeux Animal Crossing pour 3DS, "New Leaf" et "Happy Home Designer".