Louise (Top Chef 2022) malade pour la finale : "Un des pires jours de ma vie"

Qui sera le grand gagnant de Top Chef 2022 ? La finale de la saison 13 du concours culinaire, c'est ce mercredi 15 juin sur M6. Arnaud Delvenne de la brigade de Glenn Viel est opposé à Louise Bourrat, candidate de Hélène Darroze qui a remporté l'émission avec ses candidats en 2020 et 2021. Si elle réussit à remporter Top Chef, la victoire sera d'autant plus belle pour Louise : la cheffe installée à Lisbonne a dévoilé qu'elle était malade lors du tournage et a vécu un calvaire.

Arnaud ou Louise ? Après l'élimination de Sébastien Renard la semaine dernière, le Belge et la Française sont les deux finalistes de Top Chef 2022. Comme chaque année, les deux finalistes ont dû élaborer un menu pour les bénévoles de la Croix Rouge mais encore une fois, tout ne s'est pas passé comme prévu. Après un report de la finale en 2020 à cause d'une gastro, Louise a confié ne pas avoir été très en forme pour cette dernière étape de l'émission. "C'était très dur" Disputer une finale de Top Chef, ce n'est pas simple mais quand on est au fond du trou, c'est pire ! C'est ce qui est arrivé à Louise Bourrat dans Top Chef 2022. Dans une interview donnée à Télé Loisirs, la candidate très critiquée par les internautes a dévoilé qu'elle était en PLS lors du tournage. "Cette finale, je pense que c'était un des pires jours de ma vie" a-t-elle déclaré. Oui, carrément ! La candidate de la brigade de Hélène Darroze a expliqué ce qu'il lui est arrivé. "Je n'ai pas dormi de la nuit, j'avais mes règles, j'étais au fond du trou car je fais de l'endométriose. Je dois prendre plein de cachets dans la journée. C'était très dur" a-t-elle confié. En plus de tout ça, le stress n'a pas aidé. "Il y avait ce stress de se retrouver dans cet endroit hyper majestueux (le tournage a eu lieu au Georges V, un palace parisien, ndlr) de devoir gérer une équipe" ajoute-t-elle. Elle a pu compter sur le soutien des candidats Malgré ce moment compliqué, Louise a réussi à s'en sortir, notamment grâce à son équipe. "J'ai beaucoup de chance car les garçons m'ont beaucoup soutenue. Ils ont été absolument fantastiques." a-t-elle confié.