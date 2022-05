Top Chef 2022 : plat en forme de gland, Louise insupportable, Mickaël éliminé... Le résumé en tweets de l'épisode 14

Louise, Arnaud, Pascal et Sébastien sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Celui qui a joué sa place en dernière chance rejoint Paul Peret pour rééquilibrer les brigades. La dernière femme en course, qui a récemment fait une déclaration à son chéri, reste avec Hélène Darroze, Arnaud continue avec Glenn Viel tandis que Philippe Etchebest, n'a désormais plus qu'un seul représentant : Pascal.

Qui se qualifiera pour les demi-finales ? Réponse le 25 mai 2022 sur M6 !