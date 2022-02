Loana : un homme a couché avec elle... pour un pari

"Un ami m'a dit que c'était un pari"

Lors d'une interview accordée à Jordan De Luxe dans son émission L'instant Deluxe 2.0 avec Purepeople, Loana s'est confiée sur ses relations amoureuses. La gagnante de Loft Story 1 déclare qu'elle n'a jamais vraiment connue l'amour et a dû faire face à de nombreuses déceptions et même des humiliations. Celle qui pourrait participer à une saison All Stars des Anges révèle avoir découvert que certains hommes ont couché avec elle... pour gagner un pari. "Une fois, j'ai couché avec quelqu'un et un ami m'a dit que c'était un pari en fait." a-t-elle expliqué. Pour elle, certains n'oseraient pas l'aborder ou alors le feraient pour de "mauvaises raisons". "Ils veulent vous n*quer juste pour vous mettre sur un tableau de chasse" indique-t-elle.

Elle a aussi expliqué que quelqu'un qui "avait tout du prince charmant" avait abusé de sa confiance. On comprend pourquoi elle a du mal à faire confiance aux hommes... Mais elle n'abandonne pas et se dit "lassée de dormir seule avec son chien" et espère bien trouver l'amour. C'est tout ce qu'on lui souhaite !

Bientôt dans Incroyables transformations sur M6

La star de la télé-réalité sera bientôt à l'écran dans Incroyables transformations sur M6. Mais, cette participation a visiblement été une mauvaise expérience pour elle. "Ça a été mon pire cauchemar. C'est la pire télé que j'ai faite ! Ils ont tout foiré du début à la fin, stylisme, coiffure et maquillage. Rien n'allait !" a-t-elle déclarée à Voici. Nicolas Waldorf, le coiffeur de l'émission un temps annoncé partant, n'a pas tardé à lui répondre : "On a fait le max, elle a aimé au début, elle n'a plus aimé ensuite, puis elle a aimé, et ensuite, elle n'a plus aimé". "Je pense qu'on ne peut pas convaincre tout le monde", a ajouté le jeune homme, avant de conclure avec humour : "Loana, si tu m'entends, je t'aime bien, ne me tue pas."