Loana dévoile son poids suite à sa transformation : "Je reviens de 140 kg quand même"

Le 26 avril 2001, la France découvrait la télé-réalité avec l'arrivée sur M6 de Loft Story, animée par Benjamin Castaldi. 20 ans après, le concept est toujours d'actualité et les formats se sont multipliés. Mais que deviennent les candidats révélés dans l'émission ? Certains sont retombés dans l'anonymat, d'autres font encore parler aujourd'hui. C'est le cas de Loana Petrucciani. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours en bien que l'ex-lofteuse est évoquée dans la presse. Après avoir fait plusieurs tentatives de suicide dans le passé, elle disait avoir remonté la pente... avant d'être de nouveau internée en hôpital psychiatrique fin février 2021 après une surdose de médicaments. Dans une interview donnée au Parisien suite à son passage à l'hôpital, Loana confie aller mieux.

"Je n'ai jamais rien caché"

L'ancienne star de télé-réalité est revenue sur ses déboires et sur le fait qu'elle a toujours été honnête avec le public. "Je n'ai jamais rien caché. Que je sois grosse, que je sois droguée, que je sois alcoolique, je me suis toujours montrée telle que j'étais. Des fois, c'est facile, des fois, non. Tomber dans l'alcool, avoir des chagrins d'amour, prendre du poids, c'est arrivé à d'autres qui peuvent se reconnaître en moi. Maigrir, perdre sa féminité, la retrouver. Moi, j'ai tout eu." a-t-elle expliqué.

Loana se confie sur sa perte de poids

Loana a également évoqué son étonnante perte de poids. Après avoir pesé jusqu'à 140 kilos, elle avait affiché sa transformation sur les réseaux sociaux. Où en est-elle aujourd'hui ? La star confie peser 69kg. "Je retiens le chiffre parce qu'il m'a fait rire quand on m'a pesé à la clinique psychiatrique. Je reviens de 140 kg quand même." a-t-elle rappelé. Loana a aussi expliqué que, contrairement à l'époque, elle ne fait plus rigoureusement attention à son poids : "Quand je faisais 56 à l'époque du Loft, si je prenais 500 g, j'en faisais une maladie. Maintenant, prendre 2-3 kg, j'en ai plus rien à faire".