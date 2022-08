Loana dans Incroyables transformations : elle interdit de dévoiler son relooking, Nicolas Waldorf balance le résultat quand même

Après avoir participé au tournage d'Incroyables Transformations sur M6, Loana avait clashé l'émission, et notamment le coiffeur Nicolas Waldorf, dans une interview accordée à Voici. "Je mets la tête en arrière pour qu'il coupe les pointes, là je sens un crac. Je vois mes cheveux revenir en avant sur mes épaules et j'avais plus qu'une coupe au carré ! Ils m'ont coupé 2000 euros d'extensions. Je le vois je le tue !" s'est-elle agacée, avant d'ajouter : "Ils m'ont mis des cheveux de m*rde. C'est tellement merd*que que quand je me coiffe, la moitié part. Et mes cheveux étaient bruns ! Ils m'ont dit qu'ils allaient faire un shampoing pour les adoucir. Déjà on me ment, et d'un seul coup je regarde et je vois du brun très foncé". "Ça a été mon pire cauchemar. C'est la pire télé que j'ai faite ! Ils ont tout foiré du début à la fin, stylisme, coiffure et maquillage. Rien n'allait !", avait conclu Loana .

Malgré le refus de M6, Nicolas Waldorf balance le résultat du relooking

Des critiques qui, comme on peut l'imaginer, n'ont pas plu du tout au coiffeur. "On a fait le max, elle a aimé au début, elle n'a plus aimé ensuite, puis elle a aimé, et ensuite, elle n'a plus aimé", avait-il déclaré sur Instagram. La gagnante de Loft Story aurait même interdit à la chaîne de dévoilé le résultat final de son relooking et M6 a donc décidé de ne pas diffuser l'émission.

Une décision qui a touché Nicolas Waldorf. Dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Purepeople, il est revenu sur cette expérience. Pour lui, Loana est une "sacrée icône", mais surtout une "sacrée menteuse". "Elle dit que je l'ai teinte en brune, que je lui ai coupé les cheveux courts et que je lui ai mis un col roulé. Elle a dit ça quand même !" déclare-t-il, toujours surpris, avant d'aller chercher son téléphone pour dévoiler une photo du fameux résultat final.